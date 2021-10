Londres (AFP). Six nations: L'Irlande craint le changement face au pays de Galles

Cela aurait pu ressembler à une finale, entre le vainqueur 2014 et 2015 du trophée, et son prédecesseur, triomphant en 2012 et 2013. Cela sera plutôt une mise en route, que le XV du Trèfle craint un peu pénible au vu de l'avalanche de blessures: Tommy Bowe, Peter O'Mahony, Ian Henderson, Cian Healy, Marty Moore, Luke Fitzgerald, Chris Henry, Sean O'Brien et Rob Kearney pointent tous à l'infirmerie. Et il faut y ajouter la retraite de l'emblématique capitaine et deuxième ligne Paul O'Connell. Bref, il ne restera plus que six joueurs sur le terrain ayant débuté le dernier match de l'Irlande, c'est-à-dire le quart de finale de Coupe du monde perdu (43-20) contre l'Argentine à Cardiff. Pas très rassurant ? "Je pense que si vous n'avez pas la sensation de prendre un risque à chaque fois que vous préparez un test-match, c'est que vous n'y avez pas suffisamment pensé", évacue le sélectionneur Joe Schmidt, qui pourrait entrer dans l'histoire en décrochant un troisième titre d'affilée, un exploit inédit. "Ce que nous devons faire, c'est de nous concentrer à fond sur les joueurs que l'on a et les qualités qu'ils amènent", poursuit-il. "On se sent plutôt prêt mais on a aussi conscience que les Gallois seront bien préparés car ils ont su garder le rythme et la continuité au sein de leur sélection et dans leur façon de jouer", a ajouté le technicien néo-zélandais, qui a notamment donné sa chance au capitaine du Munster d'origine sud-africaine, le 3e ligne CJ Stander. - Les Gallois dans la continuité - Les Gallois, eux, ont introduit un renouvellement homéopathique après la Coupe du monde. Le sélectionneur Warren Gatland a rappelé l'ailier Tom James, absent depuis cinq ans du XV du Poireau, le pilier gauche Rob Evans, quatre sélections seulement, et fait débuter Gareth Anscombe, trois sélections, à l'arrière. Pour le reste, Gatland peut continuer à s'appuyer sur ses cadres, dont la paire de centre Jamie Roberts - Jonathan Davies, le massif ailier George North, l'ouvreur Dan Biggar, le capitaine Sam Warburton ou encore la deuxième ligne Luke Charteris - Alun Wyn Jones. Face à son compatriote néo-zélandais, Gatland s'attend donc à une nouvelle bataille tactique, évoquant la lourde défaite du XV du Poireau il y a deux ans à Dublin (26-3). "Je suppose que le modèle pour eux est ce match (...) durant lequel ils nous ont surclassés, notamment dans le secteur de la touche et des ballons portés", a souligné Gatland. "On s'attend un peu à la même chose. Les Irlandais ne sont jamais aussi forts que quand on les place en position d'outsiders et que l'on manque de respect à leur capacité à jouer", conclut Gatland, méfiant. Les XV de départ Irlande: Zebo - Trimble, Payne, Henshaw, Earls - (o) Sexton, (m) Murray - T. O'Donnell, Heaslip, Stander - Toner, McCarthy - McGrath, Best (cap), White pays de Galles: Anscombe - North, J. Davies, Roberts, James - (o) Biggar, (m) G. Davies - Tipuric, Faletau, Warburton (cap) - A.W. Jones, Charteris - Lee, Baldwin, R. Evans Remplaçants Irlande: S. Cronin, J. Cronin, Furlong, Ryan, Ruddock, Marmion, Madigan, D. Kearney Galles: Owens, Jenkins, Francis, B. Davies, Lydiate, Ll. Williams, Priestland, Cuthbert Arbitre: Jérôme Garcès (FRA)

