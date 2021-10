Jeongseon (Corée du Sud) (AFP). Ski: le Suisse Carlo Janka en forme olympique remporte le Super-G à Jeongseon

En 1 min 26 sec 16, Janka, qui signe à 29 ans sa onzième victoire en Coupe du monde, a creusé un écart conséquent sur ses poursuivants, reléguant l'Italien Christof Innerhofer, deuxième, à près d'une seconde (82/100e). L'Autrichien Vincent Kriechmayr, prend lui la troisième place à plus d'une seconde (1 sec 06/100e) du Suisse. Carlo Janka, 29 ans, champion olympique du géant 2010 et tenant de la Coupe du monde de super-combiné, avait terminé 7e de la descente samedi. "J'ai pris quelques risques, et ça a payé. La pente était très bonne. Quelques sauts étaient un peu difficiles à négocier, et en super-G vous ne savez jamais trop ce qui peut se passer", a-t-il déclaré juste après son premier succès de la saison. Le Suisse s'est par ailleurs montré satisfait de la qualité de la neige sur la piste qui accueillera les épreuves des JO de 2018, à plus de 200 km à l'est de Seoul. - "Conditions parfaites" - "Nous avons eu un temps et des conditions parfaites, et nous serons heureux de revenir ici dans deux ans", s'est-il réjoui. Les principales victimes de ce Super-G, le cinquième de la saison sur huit, sont l'Américain Andrew Weibrecht, le Norvégien Kjetil Jansrud et l'Italien Dominik Paris. Respectivement 2e, 3e et 4e du classement général de la Coupe du monde du Super-G avant cette course, aucun des trois n'a terminé. Ils laissent donc le Norvégien Aksel Lund Svindal, "out" jusqu'en fin de saison après sa terrible chute dans le descente de Kitzbuehel, toujours confortablement en tête de ce classement général de la spécialité. Le slalomeur autrichien Marcel Hirscher a profité de cette hécatombe pour prendre la 7e place. Et grappiller quelques précieux points dans la course au grand globe de cristal, confortant sa place de leader au classement général de la Coupe du monde. Meilleur Français, Blaise Giezendanner a pris la 8e place, à 1 sec 40/100e du vainqueur. Valentin Giraud Moine se classe 12e à 1 sec 62/100e et Adrien Théaux termine 16e à 1 sec 86/100e. Le meilleur skieur français Alexis Pinturault avait fait l'impasse sur le super-G de Jeongseon, pour mieux se consacrer aux épreuves techniques au Japon le week-end prochain. Résultats du super-G de Jeongseon: 1. Carlo Janka (SUI) 1:26.16 2. Christof Innerhofer (ITA) 1:26.98 3. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:27.22. ... 8. Blaise Giezendanner (FRA) 1:27.56 12. Valentin Giraud Moine (FRA) 1:27.78 ... 14. Klaus Brander (GER) 1:27.95 . Ralph Weber (SUI) 1:27.95 16. Adrien Théaux (FRA) 1:28.02 17. Erik Guay (CAN) 1:28.04 ... 19. Thomas Tumler (SUI) 1:28.09 20. Beat Feuz (SUI) 1:28.11 N'a pas pris le départ: Thomas Mermillod Blondin (FRA) N'ont pas terminé: Otmar Striedinger (AUT), Jeffrey Frisch (CAN), Henrik Von appen (CHI), Johan Clarey (FRA), Guillermo Fayed (FRA), Maxence Muzaton (FRA), Matteo Marsaglia (ITA), Dominik Paris (ITA), Kjetil Jansrud (NOR), Adam Zampa (SVK), Andrew Weibrecht (USA)

