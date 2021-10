Le boxeur de Saint-Lô et son entraîneur pris dans une fusillade à Dublin rentrent en Normandie

Le boxeur saint-lois Alexande Lepelley et son frère et entraineur Fabrice, qui ont été pris dans une fusillade vendredi après midi à Dublin, lors de la séance de pesée des sportifs par 2 hommes et une femme, armés de fusils d'assaut, faisant un mort et deux blessés autorisés à rentrer chez eux ce dimanche.

Le boxeur saint-lois et son frère ont pu s'échapper de la salle, ou les tireurs avaient fait irruption avant de tirer, par une issue de secours.

Les deux manchois sont sortis sains et saufs de cet enfer, mais ils restent très marqués par ce réglement de compte entre mafieux.