Los Angeles (AFP). NBA - San Antonio impitoyable, Cleveland crucifié

Les Spurs n'ont pas perdu de temps face aux Mavericks, leurs grands rivaux texans: ils comptaient déjà dix points d'avance après cinq minutes de jeu et ont rejoint les vestiaires avec un avantage insurmontable de 36 points. Avec ses 23 points, Kawhi Leonard, bien épaulé par LaMarcus Aldridge (14 pts, 10 rbds) et Patti Mills (16 pts), a martyrisé les Mavericks, particulièrement maladroits au tir. - Rencontre décidée avant la mi-temps - La rencontre étant décidée avant même la fin de la 2e période, Gregg Popovich, comme il l'affectionne tant, a pu ménager ses titulaires, en particulier son meneur français Tony Parker (9 pts et 2 passes décisives en 25 minutes). Les Spurs, privés de Tim Duncan depuis deux semaines et de Manu Ginobili pour au moins un mois, ont égalé leur record de victoires, 42, après 50 matches datant de la saison 2011-12. Ils sont toutefois toujours dans l'ombre du champion en titre NBA et leader de la conférence Ouest, Golden State (45 v-4 d) qui se rend samedi à Oklahoma City pour un alléchant duel face à Kevin Durant et Russell Westbrook. - Cleveland battu à la dernière seconde- Cleveland a connu de son côté une grosse déconvenue dans sa salle: les Cavaliers se sont inclinés face à Boston 104 à 103 sur un improbable panier à trois points à la dernière seconde d'Avery Bradley. Les "Cavs" comptaient pourtant cinq points d'avance (101-96) à 18 secondes de la sirène. La sortie sur blessure de Kevin Love en 3e période et une réussite désastreuse aux lancers francs (21 sur 35) leur ont coûté une deuxième défaite consécutive, la 4e de la saison à domicile. Cleveland reste leader de la conférence Est (35 v-14 d), mais la concurrence se rapproche à l'image de Boston qui a signé sa 8e victoire en neuf matches (4e, 30 v-22 d), d'Atlanta, vainqueur d'Indiana (102-96, 3e, 30 v-22 d) et Miami qui s'est imposé à Charlotte 98 à 95 (5e, 29 v-22 d). En revanche, Chicago continue de reculer au classement et pointe désormais à une inquiétante 6e place (27 v-22 d) après sa défaite à Denver (115-110). Plus inquiétant encore, les Bulls, déjà privés de Joakim Noah, ont vu leur meilleur marqueur Jimmy Butler sortir sur une civière dès le 2e quart-temps, à cause d'une blessure à la cheville gauche. . La phrase du jour "Plus que la défaite, c'est la façon dont nous avons perdu qui fait mal, cela fait longtemps que je n'avais pas ressenti cela", a regretté LeBron James après la cruelle défaite de ses Cavaliers à la dernière seconde (104-103) face aux Celtics. "King James" a pourtant marqué 30 points, dont 13 en dernière période, mais comme l'a résumé Kyrie Irving, "Cleveland a fait trop d'erreurs dans le final". . Le chiffre du jour 4, les "triple double" de Hassan Whiteside depuis ses débuts en NBA il y a trois ans. Le pivot de Miami a réussi ces "triple double" grâce à son efficacité au contre: face à Charlotte, il en a ainsi réussi dix, ajouté à ses dix points et dix rebonds. Durant la même période de trois ans, aucun autre joueur de NBA n'a réussi un "triple double" avec des contres. . Le Français du jour Nicolas Batum. L'international français de Charlotte, débarrassé de l'entorse à un orteil qui le perturbait depuis fin décembre, retrouve peu à peu son efficacité: il a marqué 21 points, capté six rebonds, réussi trois contres et délivré sept passes décisives contre Miami, mais le Heat s'est tout de même imposé (98-95). Résultats des matches disputés vendredi: Dallas - San Antonio 90 - 116 Brooklyn - Sacramento 128 - 119 Cleveland - Boston 103 - 104 New York - Memphis 85 - 91 Denver - Chicago 115 - 110 Utah - Milwaukee 84 - 81 Atlanta - Indiana 102 - 96 Charlotte - Miami 95 - 98 Orlando - LA Clippers 93 - 107 Washington - Philadelphie 106 - 94

