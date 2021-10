La nouvelle Playstation Portable nommée Ps Vita vient d'être dévoilée en vidéo

Quelles sont les fonctionnalités proposées par la console ? Sony vous dévoile via plusieurs vidéos les nouvelles fonctionnalité de ce petit bijoux de technologie. Ces vidéos sont à retrouver sur tendanceouest.com. La Playstation Vita devrait débarquer à la toute fin de l'année 2011, et deux modèles sont d'ores et déjà prévus. Le premier d'entre eux ne comportera que le wi-fi, et sera disponible pour 249 €. On savait que le second modèle, un peu plus haut de gamme, couplerait la 3G au wi-fi. Son prix, légèrement plus élevé, plafonnera à 299€.

Un nouveau jeu de danse va atterrir sur Playstation 3. En effet, Sony a profité de l'E3 pour annoncer Everybody Dance, dont le titre ne laisse guère de doute sur le genre du jeu. Bien sûr, il fonctionne avec le Playstation Move et permettra de danser sur 40 titres pop comme OMG de Usher. Les clips officiels seront aussi intégrés. On note aussi la présence d'un mode Dance Creator qui permet au joueur des créer enchainements.



Le jeu 3DS James Noir's Hollywood Crimes vous proposera de mener l'enquête en résolvant toutes sortes d'énigmes plus ou moins tordues. L'histoire se déroule à Hollywood dans les années 1960. En participant à une célèbre émission télévisée, le héros s'apercevra bien vite que tous les candidats précédents ont été assassinés. A partir de là, il devra relever plus de 150 défis pour tenter de faire la lumière sur ces crimes mystérieux. Retenez donc ce nom de jeu sur 3DS James Noir'sHollywood Crimes !