Paris (AFP). Contre la répression syndicale, plus d'un millier de manifestants à Paris

Pour ces militants, venus d'Ile-de-France mais aussi du Nord par autocars, il s'agissait de dénoncer "la chasse aux sorcières" contre les syndicalistes et "la répression syndicale", en présence des huit ex-Goodyear condamnés en janvier à 24 mois de prison dont neuf ferme - une peine inédite - pour la séquestration de deux cadres. Cible des manifestants: le patronat mais aussi le gouvernement. Sur différentes pancartes, on pouvait lire "les patrons sont des criminels, ils tuent nos familles" ou encore "syndicalistes, pas terroristes". Quatre salariés étaient venus déguisés en bagnard. "Il n'est pas question qu'on se couche", a déclaré à l'AFP Mehdi Kemoune (CGT Air France). Liant l'affaire Goodyear et les poursuites contre les salariés de la compagnie aérienne après les débordements du 5 octobre, il a estimé que ces deux exemples "touchent tout le monde". "Ce n'est pas le gouvernement qui pourra nous arrêter dans notre combat pour améliorer les conditions de travail", a-t-il dit. L'ancien délégué CGT Goodyear Mickaël Wamen a souhaité auprès de l'AFP que cette journée de mobilisation "en appelle d'autres". Il a réclamé l'arrêt des poursuites contre les huit ex-salariés. Le parquet avait décidé de poursuivre malgré le retrait de plainte des dirigeants séquestrés. Parmi les manifestants, Eric Legrand, ancien salarié automobile aujourd'hui chômeur, a accusé "le gouvernement et le patronat de vouloir mettre les travailleurs au caniveau". Évoquant une "alliance de la bourgeoisie et du gouvernement" Valls, il a reproché à l'exécutif de "laisser les entreprises licencier en toute impunité". Des rassemblements étaient prévus aussi en régions.

