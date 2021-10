Sécurité routière : la mortalité en baisse de 20% en 2015 en Seine-Maritime

2015 a été une année une année historique par son faible nombre de tués sur les routes du département. Cette année, 43 personnes ont perdu la vie sur les routes contre 54 en 2014. "Cela représente une baisse de 20,37%", a précisé la préfète de Seine-Maritime Nicole Klein. Parmi les victimes, on dénombre quatre cyclistes, un chiffre qui n'avait pas été aussi élevé depuis cinq ans et 1/3 des tués sur les routes ont plus de 65 ans. Autre chiffre probant, les hommes représentent 3/4 des tués.

Pour expliquer cette baisse de la mortalité sur les routes, la préfète a rappelé que "la vigilance est très importante. Nous devons continuer à faire de la prévention et de répression". Le contrôleur général Philippe Trenec, directeur départemental de la sécurité publique de Seine-Maritime a notamment souligné que "cinq jeunes sont actuellement en service civique pour faire de la prévention".

Pas de nouveau radar en 2016

Du côté des radars, il n'y aura rien de nouveau en 2016. "Nous avons constaté que l'efficacité des radars subsiste mais il n'y en aura pas de nouveau cette année. Nous allons plutôt moderniser le parc existant", a confirmé Jean-Marc Magda, directeur de cabinet de la préfète.

La violence toujours en hausse

Si les chiffres sont bons sur le plan de la sécurité routière, la délinquance, elle, reste en hausse. Les faits d'atteintes aux biens, qui comprend les vols sans violences, les cambriolages, les vols avec violences et les dégradations, ont augmenté de 4% dans le département. Les atteintes volontaires à l'intégrité physique (violences physiques crapuleuses, violences sexuelles, menaces) sont en hausse de 8%. Seules les escroqueries et infractions assimilées baissent de 6% cette année. "Nous accentuons nos efforts dans la lutte contre ces violences. La sécurité est une affaire de tous", a conclu Nicole Klein.