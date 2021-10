Paris (AFP). Ligue 1: Monaco redresse la barre, l'OM bat Montpellier

Les Monégasques ont maîtrisé leur sujet contre des Bastiais peu inspirés. Ils ont profité d'un but contre son camp de François-Joseph Modesto (35e) pour regagner les vestiaires avec un avantage d'un but, avant de se mettre à l'abri peu avant le dernier quart d'heure de jeu, par Bernardo Silva (73e). Ils consolident leur 2e place derrière l'inaccessible Paris SG, avec désormais 42 points. Dans la seconde rencontre de la soirée, Marseille a confirmé son appétence pour les matches à l'extérieur, en s'imposant à Montpellier, son sixième succès loin de ses bases cette saison. Ce succès lui permet de remonter provisoirement à la 6e place du classement, avec 34 points. C'est Georges-Kévin Nkoudou qui a inscrit le seul but de la rencontre à la 68e minute. Pour son retour sous les couleurs de Marseille, Florient Thauvin ne sera resté sur la pelouse de La Mosson que 10 petites minutes: entré en jeu à la 58e, il a été exclu à la 68e, pour un tacle bien trop appuyé sur le défenseur et capitaine montpelliérain Vitorino Hilton. La 24e journée de L1 se poursuivra mercredi soir avec notamment le match du PSG contre Lorient. Au Parc des Princes, les hommes de Laurent Blanc tenteront de battre le record d'invincibilité détenu par Nantes de 32 matches sans défaite, qu'ils ont égalé samedi.

