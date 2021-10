Découvrez le nombre ''idéal'' de partenaires que vous devriez avoir au cours de votre vie...

1000 personnes ont répondu à ce sondage : en moyenne, pour 38% des femmes, et 37% des hommes, l'idéal est que le compagnon, ou la compagne ait eu auparavant 10 expériences sexuelles.



Toujours d'après ce sondage, les partenaires ayant eu trop d'expérience sont quant à eux perçu comme étant trop dragueurs, et donc probablement peu fiable et peu fidèle. Les hommes sont d'ailleurs bien plus méfiants que les femmes, et l'exprime davantage. Celles qui ont eu plus de 10 partenaires... seraient tue-l'amour.



Lorsque donc vous entamez une nouvelle relation, et que viendra toujours cette question délicate au sujet de l’expérience sexuelle de chacun, du nombre de partenaires différents... Répondez entre 8 et 12 !