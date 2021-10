A quelle fréquence change-t-on de mobile ?

Selon leurs chiffres, un français de 12 ans et plus a déjà possédé plus de 3 mobiles dans sa vie avec un taux de renouvellement moyen de 18 mois.

Il faut savoir que plus nous sommes jeunes, plus la tendance est de changer souvent son téléphone, notamment par effet de mode, il faut rester swag (mot dépassé ?).

Les 18-29 ans ont déjà possédé près de 5 mobiles dans leur vie, contre seulement 2 pour les plus de 60 ans.

L'exemple de mes grands parents, un portable pour deux, qui doit dater des années 50, avec des touches non tactiles, écran inférieur à 2 pouces et en noir et blanc. Mais ça leur suffit.

Qu'en est-il pour vous ?

