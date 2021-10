Avant d'aller à Lille, Caen a déjà réalisé un gros coup

Le succès obtenu à domicile devant Nice (2-0), dimanche 31 janvier, en ayant certes souffert mais en ayant également joué une partition très juste, permet aux hommes de Patrice Garande de compter désormais 36 points. "Il ne nous faudrait que deux victoires pour obtenir probablement notre maintien, indiquait le milieu offensif Julien Féret, aux anges après la victoire sur les Aiglons. Nous n'en sommes donc plus très loin et c'est vrai que ça serait bien que ça arrive en février, sans que ça ne provoque chez nous une pression particulière".

Le maintien en Ligue 1 se rapproche

Dans les têtes malherbistes, la sérénité semble prévaloir. "Bien que sûr que finir dans la partie haute du tableau traverse nos esprits, mais il nous faut continuer à prendre les matchs les uns après les autres", estime de son côté Jordan Adéoti, le milieu récupérateur reconverti avec brio en défenseur central. Certes, mais Patrice Garande cache de moins en moins ses ambitions. "L'idée c'est de rester sur la moyenne de points pris par journée depuis le début de la saison, précise-t-il. Et si tel est le cas, alors nous devrions être près des 60 points..." Un total qui projetterait un très bel avenir au Stade Malherbe Caen. Reste à gagner des matchs importants face à des équipes de la seconde moitié de tableau comme Reims que le SMC reçoit ce samedi 6 février (20h). Le maintien n'en sera alors que plus proche et Caen pourra alors afficher d'autres ambitions.