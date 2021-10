Badminton en Normandie : défaite avec les honneurs du MDMSA face à Talence

Après un revers 8-0 à l'aller, les badistes normands voulaient faire mieux à domicile face à une équipe de Talence favorite. Privés de Natalia Perminova, en compétition en Inde, et d'Antoine Bebin, seulement disponible pour le double hommes, les Normands vont afficher une belle résistance.

Sylvain Ternon et Juliane Piron en forme

Si Freek Golinski et Maja Tvrdy, associés en double mixte, s'inclinent rapidement face à Jordan Corvée et Anastasia Chervyakova, Sylvain Ternon et Juliane Piron remettent les deux équipes à égalité dans le second double mixte en s'ymposant face à Lucas Claerbout et Verlaine Faulmann.

Les deux premiers simples tournent à l'avantage des visiteurs : le jeune Pierre Tessier tombe face à Pierrick Cajot tandis que Juliane Piron, qui commence pourtant bien, doit se faire une raison face à Yaëlle Hoyaux. Sylvain Ternon, n°11 français, livre une performance magnifique face au n°4 Lucas Claerbout mais s'incline au troisième set. Dans le dernier simple, Maja Tvrdy ne peut rien faire face à Anastasia Chervyakova.

Un coach satisfait

La deuxième victoire marommaise est à mettre à l'actif de Freek Golionskli et de Antoine Bebin, victorieux dans le double hommes. Charlotte Canu et Sarah Vauzelle ne parviennent pas à les imiter dans le double dames. Le MDMSA s'incline finalement 6-2. Mais le coach Stéphane Renault reste satisfait de la performance de son équipe : "C'est mieux qu'à l'aller, on avait perdu 8-0. Sans Natalia, et avec Antoine aligné uniquement en double, c'était trop compliqué. Toutefois, je suis content, les joueurs ont produit du jeu et se sont bien battus. On gagne le mixte 2 de belle manière et le double homme. Sylvain fait un gros match face à Lucas Claerbout mais n'a pas réussi à maintenir le même niveau et le même rythme jusqu'à la fin du deuxième, c'est dommage mais aussi de bon augure avant le National."