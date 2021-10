Iridescent est très différent de l'image que souhaitait donné Linkin Park il y a quelques années. Ce nouveau titre se rapproche surtout de singles comme Shadow of the day ou Bleed it out.

Le clip de Iridescent alterne extraits de la super production américaine et mises en scène des membres des Linkin dans un décor tantôt spatial, tantôt biblique.

Découvrez ce titre en vidéo ci-dessous :