Bogota (AFP). Colombie : plus de 20.000 cas du virus Zika, dont 2.000 femmes enceintes

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) tiendra lundi une réunion d'urgence sur ce virus, transmis par piqûre de moustique et qui se propage "de manière explosive" sur le continent américain, avec 3 à 4 millions de cas attendus cette année, dont déjà 1,5 million au Brésil, pays le plus touché. La Colombie est jusqu'à présent le deuxième pays le plus affecté par la maladie, qui provoque des symptômes grippaux bénins (fièvre, maux de tête, courbatures) mais pourrait, quand elle touche une femme enceinte, entraîner une grave malformation congénitale, la microcéphalie (réduction du périmètre crânien chez le nouveau-né, néfaste au développement intellectuel). Le lien entre les deux maladies est jugé probable par les scientifiques mais n'a pas encore été prouvé. Sur les plus de 20.000 cas recensés en Colombie, la grande majorité ont été confirmés par des examens médicaux, seuls 2.132 étant encore classés comme suspects. Le virus touche plus les femmes, qui représentent 63,6% des malades. Le pays a décrété mardi le premier niveau d'alerte, verte, afin que les hôpitaux se préparent à répondre à une expansion de la maladie. Les autorités ont également recommandé aux couples de reporter de six à huit mois leurs grossesses. Le virus Zika est transmis par le moustique tigre et le moustique Aedes aegypti, également vecteurs de la dengue, de la fièvre jaune et du chikungunya. Le gouvernement colombien prévoit plus de 600.000 personnes infectées par le virus cette année et quelque 500 cas de microcéphalie, tandis que l'OMS a prévenu que tout le continent américain serait touché par le virus Zika, à l'exception du Canada et du Chili.

