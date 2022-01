Bogota (AFP). Zika: la Colombie annonce que le pic de l'épidémie est passé

"Les modèles confirment que le pic épidémique est passé", a déclaré lors d'une conférence de presse Martha Lucia Ospina, directrice de l'Institut national de la santé (INS). L'organisme exclut désormais que la Colombie atteigne les 600.000 cas prévus. Carthagène, Santa Marta et l'île de San Andres, trois des principaux sites touristiques des Caraïbes colombiennes, ont enregistré une baisse des cas et sont entrés dans une phase endémique, a précisé Mme Ospina. Cependant, la majorité du pays connaît toujours une circulation active du virus. Certains départements, Meta (centre), Quindio (ouest) et Valle del Cauca (sud-ouest, dont la capitale Cali est la troisième plus grande ville de Colombie), sont encore au stade de transmission active et le nombre d'infections continue d'y augmenter. La Colombie, deuxième pays le plus touché par cette épidémie après le Brésil, a enregistré plus de 51.000 cas de Zika, dont plus de 9.500 femmes enceintes selon les dernières données officielles. Le virus Zika, transmis par le moustique Aedes aegypti, provoque des symptômes grippaux bénins (fièvre, maux de tête, courbatures). Mais il est aussi accusé d'être à l'origine d'atteintes aux cerveaux de bébés, à la moelle épinière, du syndrome de Guillain-Barré (un trouble neurologique grave), et de s'attaquer au système nerveux, ont averti les chercheurs. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a prévenu que le virus allait s'étendre à tout le continent américain, à l'exception du Canada et du Chili.

