Théâtre : un festival divertissant au Mesnil-Esnard

Avec la participation des trois même troupes depuis ses débuts, la compagnie Métamorphoses de Bonsecours, Les Strapontins de Franqueville-Saint-Pierre et Les Dits d'Ascalie de Belbeuf, ce festival mise sur la diversité et sur la convivialité. Pour cette nouvelle édition, les trois troupes qui ont carte blanche ont mis l'accent sur l'humour. Chaque compagnie organise sa propre soirée avec une sélection de saynètes balayant tous les styles, du vaudeville au théâtre contemporain. Si Clo Meunier, metteur en scène de la Cie Métamorphoses, choisit des textes classiques comme Tchékov ou Guitry, les textes contemporains de Ribes et de Dubillard sont aussi à l'honneur. Dialogues croustillants, situations cocasses, tous les registres du comique sont abordés pour un programme résolument gai!

Pratique. Vendredi 29 à 20h, samedi 30 à 20h et dimanche 31 janvier à 15h. Salle des fêtes du Mesnil-Esnard. Gratuit. Tél. 02 32 86 81 70