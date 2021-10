Deux jours durant, Wayne Best a porté son chien dans l'espoir de trouver un vétérinaire. A plus de 100 km de la route la plus proche et sans véhicule, il a réussi à lui sauver la vie.



Connaissant de nombreuses règles de survie, il a tout fait pour garder près de lui son meilleur ami. Après 60kms, il croise la route d'un véhicule qui l'a emmené, lui et son chien, chez un médecin. Tout deux s'en sortent à merveille !!!