Normandie : il se masturbe devant des jeunes femmes

Au mois de juillet, à Isigny-sur-mer (Calvados), une femme qui fait son jogging croise sur son chemin un individu. Quelques centaines de mètres plus loin, celui-ci ayant de toute évidence pris un raccourci, se retrouve devant elle, au milieu du sentier, se masturbant. « Il me bloquait le passage, explique-t-elle à la barre, ne me lâchait pas du regard. »

L'individu, âgé de 36 ans, a comparu mercredi 27 janvier devant le tribunal correctionnel de Caen pour exhibition sexuelle.

Atteint d'un léger retard mental, il ne souffre d'aucune pathologie particulière. Marié et père de famille, il a une vie sexuelle normale. Exerçant le métier de marin-pêcheur et en passe de devenir patron, il est parfaitement intégré socialement. « ça m'a pris d'un coup...», dira-t-il seulement. « C'est une période de défaillance, mais il a honte, plaide son avocat, ce qui explique son mutisme, de plus c’est de l'exhibition, pas de l’agression sexuelle, il n'a jamais cherché à entrer en contact. »

Le prévenu a été condamné à 4 mois de prison avec sursis, à 18 mois de mise à l’épreuve, à une obligation de soins et à 500 euros de préjudice moral.