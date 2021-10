Tendance Live à Caen : les surprises à venir sur scène

Depuis le 1er janvier 2016, la Basse-Normandie et la Haute-Normandie ont fusionné en une unique région. Il nous revient maintenant, à nous habitants du "pays des hommes du Nord", d'écrire notre histoire en nobles lettres. Au Zénith de Caen ce 29 janvier, avec vous et le School of Rock, Anggun, Anne Sila, Julie Zenatti, John Mamann, Willy William, Sidoine, Sophie Tapie, Greg June, nous allons fêter le début d'une belle histoire.

Des invités et des surprises

Voilà pour le plateau officiel… Pour le reste, il faut s'attendre à des tas de surprises et des cadeaux par dizaines ! Tous ensemble, nous allons tour à tour découvrir des petites et de grandes histoires de la Normandie. Comment l'association Les Films du Cartel a pu réaliser un film sur la jeunesse de Guillaume Le Conquérant avec un budget micro (teaser ci-dessous) ? Comment s'annonce le prochain carnaval de Granville ? Des hommes venus de l'Âge Médiéval débarqueront au Zénith !

Soyons fiers !

Alors ce vendredi, soyons tous fiers de notre identité historique et culturelle, de notre caractère et de celui de nos fromages, de nos 600 kilomètres de côtes et de nos armoires, de nos villes et de nos bourgs, de notre verte campagne, de notre Mont-Saint-Michel et de nos léopards, de Jeanne d'Arc et de notre mirliton, de Monet et de nos ingénieurs, de nos pommes et de nos vaches ! Ce concert sera des plus participatifs, avec vous ! Tendance Ouest aime la Normandie. Vive la Normandie !