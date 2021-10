Hockey: les Dragons de Rouen s'offrent le derby de la plaine !

Le match commençait de la meilleure des manières pour les Dragons qui ouvrent la marque après seulement 10 secondes de jeu par Marc-André Thinel. Il récupère un rebond d'un lancer préalable de Loïc Lampérier. Les Rouennais semblent être au dessus de leur adversaire du soir qui peinent à se créer des occasions dans ce premier tiers qui se termine sur ce score de 1-0.

Au retour de la pause, les Jaunes et Noirs enfoncent le clou avant la 2ème minute de jeu sur un missile excentré à la bleue du meilleur pointeur Rouennais Jason Krog qui termine sa course en pleine lucarne du gardien O'Keefe, impuissant. Ensuite, c'est Nicolas Arrosamena qui se joue de la défense amienoise et qui parvient à tromper une nouvelle fois le portier picard d'un lancer du revers de la crosse. Le deuxième tiers se terminera par un nouveau but inscrit par François-Pierre Guenette sur un bon service côté gauche du défenseur Mark Matheson.

Blanchissage pour Dany Sabourin

Les Amiénois, poussés par leurs supporters dans une patinoire qui affiche complet, ne parviennent pas à sortir la tête de l'eau face à une équipe rouennaise bien en place et qui ne laisse que très peu d'occasions avec un Dany Sabourin très sûr de lui devant le filet. Loïc Lampérier clot la soirée par un cinquième et dernier but et le portier rouennais terminera la soirée avec son premier blanchissage en Ligue Magnus.

Grâce à cette victoire, les joueurs de Fabrice Lhenry remontent à la 5ème place du classement et sont desormais qualifiés officiellement pour les Play-Offs.

Prochain match pour les Normands, vendredi 29 janvier avec un déplacement à Gap pour le compte de la 23ème journée.