Seine-Maritime : les chiffres d'un budget 2016 " difficile et sous tension "

Le budget total

Il est de 1,863 milliard d'euros, soit une augmentation de 0,5% par rapport au budget prévisionnel 2015. « Mais les recettes réelles de fonctionnement sont en baisse de 0,52% », précise Pascal Martin, la faute à la baisse des concours de l'Etat. La dotation globale de fonctionnement baisse par exemple de 19,4 millions d'euros.

L'investissement

C'est le montant prévu pour l'investissement de la collectivité en 2016. En 2015, ces investissements étaient fixés à 170 millions d'euros.

Les économies

Pour équilibrer le budget, 60 millions d'euros ont dû être trouvés. La majeure partie (16,4 millions d'euros) provient des recettes exceptionnelles, notamment celles venant du transfert de la dette de la voirie départementale à la Métropole (qui a repris la compétence voirie).

10,2 millions vont également être économisés sur le train de vie de la collectivité : cela concerne notamment les frais de communication, de réception ou de cérémonie.

Pascal Martin voulant également « se recentrer sur les compétences obligatoires du Département », certaines aides vont être réduites ou coupées. Le SDIS (pompiers) voit sa subvention baisser de près de un million d'euros, les clubs sportifs évoluant au niveau national voient leurs subventions baisser de 10% et les deux agences d'urbanisme départementales vont également voir leur aide diminuer.

Les trois volets les plus coûteux

Le Revenu de Solidarité Active que verse le Département aux bénéficiaires représentera en 2016 une dépense de 254 millions d'euros. Au total, le volet Solidarités représente pour la collectivité un coût de 826 millions d'euros.

Viennent ensuite les dépenses liées à l'enfance et à la famille, qui représentent 185 millions d'euros.

Les charges de personnel (hors personnel mis à disposition des collèges) coûteront au Département 162 millions d'euros.

La dette

Le coût annuel de la dette est de 144,7 millions d'euros pour le Département. En 2016, 20 millions d'euros seront consacrés à ce désendettement. Les 30 millions d'euros de la dette transférée à la Métropole (lire ci-dessus) est également dédiée à cedésendettement.

L'appréciation générale de Pascal Martin

« Nous devons affronter la réalité de la situation financière avec détermination et courage et prendre en compte l'hostilité de l'Etat envers les collectivités décentralisées (en référence à la baisse des concours de l'Etat). Nous poursuivons deux objectifs : l'assainissement des finances départementales, c'est une impérieuse nécessité alors que pour la première année, le Département connaîtra une baisse des recettes réelles ; et nous devons répondre présents dans les domaines prioritaires que sont les volets sociaux et territoriaux. Ce budget n'est qu'une étape. Il va falloir répéter les efforts dans les années qui viennent. »