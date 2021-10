1 Million d'euros... pour une patate !

Kevin Abosch, un photographe britannique de 46 ans, a vendu l'une des photos les plus chère de l'histoire.



Plus habitué à photographier des portraits que des féculents, il viens de faire une sacrée affaire ! Cette pomme de terre poussiéreuse, prise sur fond noir, sur le même mode que ses portraits de stars qu'il a l'habitude de réaliser.



"Potato #345" (c'est son nom), est devenue l'une des photos d'art les plus chères jamais vendues.