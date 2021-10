Handball : c'est la rentrée pour les Vikings de Caen

Pour Thomas Lamora vice-président du club, l'objectif est dans un premier temps de bien finir la phase aller: "le bilan est positif mais il faut rester vigilant" assure t-il. Pour la deuxième partie de saison et accéder aux playoffs, c'est un duel à distance entre Caen et Rouen qui se dessine selon lui: " pour le moment on est dans une meilleure position que la leur avec 3 points d'avance et un goal average supérieur, mais on n'est pas à l'abri d'un faux pas. Il ne va pas falloir perdre trop de points avant de les rencontrer au mois d'avril".

Il s'agit donc de concrétiser cette bonne dynamique, et ne pas tomber dans l’excès de confiance. A la trêve le club s'est renforcé avec notamment l'arrivée de Léo Renaud-David, et pour s'assurer de la montée en Pro D2, trois mots d’ordre pour les Caennais : "Travail, Rigueur et Humilité".