Hockey: les Dragons de Rouen chutent encore

C'est donc la 3ème défaite d'affilée pour le club normand après Bordeaux mardi soir et Grenoble vendredi soir.

Pourtant, pour une fois, ce sont les Rouennais qui ouvrent les premiers le score grâce à un but de Yorick Treille après seulement deux minutes de jeu. Le jeu est équilibré et les Spinaliens ont la possibilité d'égaliser sur un tir de penalité mais ce sont encore une fois les Jaunes et Noirs qui font le break après une belle écchapée de Dan Koudys qui bute sur Hocevar. Mais le capitaine Patrick Coulombe est là pour envoyer le palet au fond du filet pour le 2-0 à la fin du premier tiers.

Après deux minutes dans le deuxième tiers, les Vosgiens vont revenir dans la partie sur une perte de palet derrière la cage, la défensive rouennaise remet le Gamyo sur les rails par l'intermédiaire d'Anze Kuralt seul devant le but de Dany Sabourin. Malgré un tir de penalité de François-Pierre Guenette raté après qu'un joueur d'Epinal ait recouvert le palet dans la zone du gardien, le tiers se termine sur ce score de 2-1.

Epinal fait le break

Le troisième tiers s'annonce donc palpitant et il va l'être encore plus après six minutes de jeu suite à l'égalisation des visiteurs par Ken Ograjensek 2-2. Les deux équipes ne veulent rien lâcher mais après un changement de ligne hasardeux, Maxime Martin, légerement excentré arrive lancé et trompe un Dany Sabourin impuissant. Fabrice Lhenry tentera de sortir le portier rouennais en fin de match pour égaliser mais les Spinaliens vont inscrire un quatrième et dernier but en cage vide par Ken Ograjensek.

Au classement, les Normands restent donc à la 8ème place et devront s'imposer dès mardi 26 janvier avec le match en retard de la 9ème journée face aux Gothiques d'Amiens, un derby qui aura sûrement encore plus de saveurs que d'habitude.

Yorick Treille: " C'est une défaite qui fait mal mais ce soir je pense qu'on était tous prêts. On a fait les efforts mais on n'a pas été récompensés, c'est comme ça dans le sport il ya des moments un peu plus difficiles et on traverse une période difficile. Il ne faut pas lâcher. Il faut continuer à aller de l'avant. On va s'en sortir, j'en suis certain. On aurait aimé que ce soit ce soir mais ça ne l'a pas été donc on remet ça au prochain match. On a fait de bonnes choses, on avait relativement le contrôle du match. Ce qui nous fait mal c'est de ne pas aller chercher ce troisième but qui aurait pu tuer le match avec cinq-six grosses occasions. On n'a pas reussi à en mettre une au fond, c'est là que le match nous échappe et qu'on peut avoir des regrets. Lors des périodes difficiles, on sait que les grosses équipes en ressortent plus fort. C'est bien d'etre testé d'avoir de l'adversité dans une saison. C'est un bon test, je le vois comme ça. On verra à la fin de la saison où on finit. On ne regarde plus trop le classement. Quoi qu'il arrive, il n'y aura pas d'adversaire facile au premier tour des play-offs même si ce n'est pas encore acquis."

Fabrice Lhenry: " C'est une déception supplémentaire mais par rapport à vendredi, les joueurs ont fourni un gros travail. Il y a eu une réaction. Les efforts n'ont pas été récompensés ce soir mais si on travaille comme ça à chaque match, on pourra récupérer des points plus régulierement, malheureusement ce soir, ça ne l'a pas fait. On est tombé sur une équipe d'Epinal qui n'est pas première pour rien. Une équipe qui est difficile à manoeuvrer avec la meilleure défense. En ce moment, on n'a pas le brin de réussite malgré les occasisons. Il ne faut pas renoncer, la roue va tourner si on continue de travailler comme ça. J'espère qu'on fera le même match mardi contre Amiens avec la recompense des trois points cette fois."