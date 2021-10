Melbourne (AFP). Open d'Australie: Djokovic a failli tomber dans un piège

LE MARATHON Cent fautes directes! Le N.1 mondial "ne se souvient pas" d'en avoir jamais commis autant que dans ce match, gagné 6-3, 6-7 (1/7), 6-4, 4-6, 6-3 en 4 h 32 min. Explication, le piège tendu par Gilles Simon, l'un des meilleurs tacticiens du circuit: lui délivrer des balles sans trop de consistance pour le pousser à s'agacer. Et se battre comme un mort de faim en défense. Le stratagème a réussi à merveille. "Parfois le cerveau s'arrête de fonctionner", a admis Djokovic à propos des innombrables amorties qu'il a tentées, sans aucune réussite. Une défaite du Serbe aurait été un coup de tonnerre. Invaincu dans les matches à élimination directe depuis le mois d'août, il n'a plus perdu en Grand Chelem avant les quarts de finale depuis 2009 à Roland-Garros. LE SPRINT 6-2, 6-1, 6-4 en 1 h 28 min, Roger Federer au contraire n'a pas fait dans le détail contre le Belge David Goffin. Il devait être pressé d'en finir avec ce match commencé bien après 23h00. "Il me donne beaucoup de mal à l'entraînement", a commenté le Suisse à propos de son adversaire. Avec ce douzième quart de finale à Melbourne, le Suisse améliore un de ses innombrables records. Ce sera probablement plus difficile contre le Tchèque Tomas Berdych, qui l'a déjà battu deux fois en Grand Chelem. LE REMAKE Serena Williams contre Maria Sharapova, la gagnante contre la finaliste sortante, on ne peut guère faire plus relevé pour un quart de finale. Si le choc se produit aussi tôt, c'est que la Russe n'est que tête de série N.5 après une saison 2015 moyenne. Pour se qualifier, elle a dû livrer un gros combat (7-5, 7-5), bien aidée par ses 21 aces, contre la Suissesse Belinda Bencic, un des grands espoirs du circuit à 18 ans. Williams n'a eu aucun mal en revanche face à une autre Russe, inconnue celle-là, Margarita Gasparyan, expédiée 6-2, 6-1. C'est peu dire que la N.1 mondiale sera archi favorite de ce choc prématuré. Elle n'a plus perdu contre Sharapova depuis 2004, soit 17 victoires d'affilée. LES CHIFFRES 0. Le nombre de jeu marqué au premier set par l'Espagnole Carla Suarez avant de se qualifier pour les quarts de finale aux dépens de l'Australienne Daria Gavrilova 0-6, 6-3, 6-2. 4. L'écart de points en faveur de l'Espagnol Roberto Bautista, pourtant battu en cinq manches par le Tchèque Tomas Berdych. LES PHRASES "Regardez-moi! Vous devez me respecter". Jo-Wilfried Tsonga, depuis son banc, à l'arbitre pendant son match perdu contre le Japonais Kei Nishikori en trois sets. L'homme de chaise lui avait refusé un challenge demandé trop tardivement. "Et bien moi je pense qu'il est très loin de Novak". L'impertinent N.1 australien Bernard Tomic, répliquant à Roger Federer en conférence de presse. Avant le tournoi, le Suisse avait émis des doutes sur sa progression. "Je savais que ça allait être dur". La Polonaise Agnieszka Radwanska, qui ne s'attendait peut-être pas quand même à être menée 5-2 dans le troisième set avant de retourner la situation face à l'Allemande Anna-Léna Friedsam. LES FRANÇAIS Si Gilles Simon a fait un grand match contre Novak Djokovic, Jo-Wilfried Tsonga est passé à côté du sien face au Japonais Kei Nishikori, tranquille vainqueur en trois sets.

