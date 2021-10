Beyrouth (AFP). Syrie: l'armée progresse avant de fragiles pourparlers de paix

Parallèlement, la population continue à payer un lourd tribut à la guerre qui a déjà fait plus de 260.000 morts depuis 2011: plus de 90 civils ont été tués au cours des derniers jours par des raids probablement russes sur l'est du pays, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Dans le nord-ouest, le régime poursuit sur sa lancée avec la prise de la localité de Rabia par "les forces armées, en coordination avec des troupes de défense populaire (milices prorégime)", a annoncé dimanche la télévision d'Etat. Rabia était contrôlée depuis 2012 par des groupes rebelles, dont des Turkmènes syriens et le Front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. "Au cours des 48 heures, les forces du régime ont encerclé la localité par le sud, l'ouest et le nord, en s'emparant de 20 villages aux alentours", a précisé à l'AFP le directeur de l'OSDH Rami Abdel Rahmane. Les reprises de Rabia et de Salma, un autre bastion rebelle tombé il y a une dizaine de jours, permettent au régime de renforcer son contrôle sur la province de Lattaquié, dont le littoral est le berceau de la famille du président Bachar al-Assad. - 'Rôle essentiel' de la Russie - Pour Fabrice Balanche, spécialiste de la Syrie au Washington Institute, Rabia, la plus grosse agglomération de la zone montagneuse Jabal Turkmane, est un carrefour d'approvisionnement reliant la frontière turque aux places fortes rebelles. "En s'emparant de cette route, l'armée syrienne peut bloquer les infiltrations des rebelles vers le sud et Lattaquié. Ils auront désormais du mal à s'approcher ou lancer des missile sur l'aéroport" de Hmeimin, selon lui. Cet aéroport situé au sud de Lattaquié est utilisé comme base militaire par la Russie qui mène depuis le 30 septembre une intense campagne de frappes aériennes en soutien au régime. Selon M. Abdel Rahmane, de hauts responsables militaires russes ont dirigé la bataille de Rabia et les frappes russes y "ont joué un rôle essentiel". Des combats meurtriers se déroulent également depuis plusieurs jours pour le contrôle de la provinces de Deir Ezzor, dans l'est. 47 civils, dont neuf enfants et deux femmes, ont péri samedi dans le village de Khasham, dans des frappes probablement menées par l'aviation russe, tandis que 44 autres ont été tués la veille près de la ville de Deir Ezzor, selon l'OSDH. - 'Pas de terroristes à table' - Loin du terrain militaire, l'incertitude demeure sur la date du début des négociations indirectes sous l'égide de l'ONU entre le régime et l'opposition. Elles devaient s'engager lundi à Genève mais seront probablement retardées de quelques jours, sur fond de désaccords liés à la délégation de l'opposition. Ces pourparlers soulèvent des espoirs prudents après l'échec des précédentes négociations de janvier-février 2014. Depuis, le conflit s'est complexifié avec la multiplication des acteurs dont des grandes puissances et la montée en puissance de l'organisation jihadiste (EI) sur un territoire de plus en plus morcelé. Le chef de la diplomatie allemande Frank-Walter Steinmeier a affirmé dimanche la nécessité d'inclure les groupes rebelles dans les discussions. "Où pensez-vous trouver des groupes modérés après plus de cinq ans de guerre civile et d'extrême violence?", a-t-il demandé. "Bien sûr, nous ne voulons pas à la table de terroristes ou d'islamistes extrémistes qui voudront seulement saboter la solution politique, mais nous avons besoin de tous ceux qui représentent la société syrienne, qui exercent un pouvoir de facto (...) et sont prêts à mettre un terme aux combats dans le cadre des pourparlers", a-t-il déclaré, cité par le journal Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Cette ligne n'est pas partagée par Moscou, qui a critiqué la nomination à la tête de la délégation de l'opposition syrienne de Mohamed Allouche, le chef du groupe rebelle islamiste prosaoudien Jaïch al-Islam, qualifié de "terroriste" par le chef de la diplomatie russe Serguei Lavrov. Les discussions de Genève doivent porter sur la feuille de route établie en décembre par le Conseil de sécurité de l'ONU qui prévoit un cessez-le-feu, un gouvernement de transition dans les 6 mois et des élections dans les 18 mois.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire