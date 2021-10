Paris (AFP). Ligue 1: Paris régale, Nice nouveau dauphin

. PSG, tout feu, tout flamme Le PSG ne produisait pas assez de spectacle ? Gagnait sans séduire ces derniers temps? Angers, qui avait résisté le 1er décembre (0-0), a fait les frais du réveil des artificiers de Laurent Blanc. Di Maria a inscrit un doublé -- dont une somptueuse reprise de volée --, Ibrahimovic a marqué son 17e but (meilleur réalisateur de L1) et Van der Wiel et Lucas ont aussi participé à la fête. Le Brésilien a d'ailleurs marqué des points aux dépens de Cavani, resté sur le banc jusqu'à la 70e minute et qui n'a pas trouvé le chemin des filets. Matuidi a été phénoménal, partout sur le terrain, avec trois passes décisives. Avec une telle avance (24 points) sur ses poursuivants les plus proches, Nice et Monaco, le PSG pourrait être sacré champion de France en mars. Mais c'est une date en février que le gang de Di Maria a coché: le 16, Chelsea vient à Paris pour un 8e de finale aller de Ligue des champions très attendu. Car ce PSG là sait qu'il peut tout gagner en France, comme la saison passée, mais rêve d'aller au bout de la C1. D'ici là, la prochaine représentation du PSG arrive vite, mercredi au Parc des Princes, avec une demi-finale de Coupe de la Ligue contre Toulouse. . Nice, le sourire, Lille, la grimace Grâce à des buts de Ben Arfa (10e en L1) et Koziello, l'OGC Nice a battu Lorient (2-1) et les Aiglons sont provisoirement 2e, grâce à une meilleure différence de buts sur Monaco (+11 contre +4). L'équipe de Leonardo Jardim peut reprendre la tête de l'autre championnat derrière le PSG à condition de ne pas flancher à domicile contre Toulouse dimanche (14h00). Dans les autres matches, Lille, qui croyait s'être ressaisi après son élimination sans gloire contre Trélissac (CFA) en Coupe de France, a déchanté. Le LOSC, qui menait 1 à 0 jusqu'à la 78e minute, s'est écroulé en fin de match contre Troyes (3-1), lanterne rouge, qui signe là sa première victoire de la saison en L1. Caen s'est enfin imposé après six matches consécutifs sans victoire en L1, à Montpellier (2-1). Guingamp s'en est sorti sur le fil sur penalty contre Bastia (1-0), avec des Corses réduits à neuf. . Sigthorsson, l'éclair, Carrasso, les larmes Il ne fallait pas arriver en retard à Nantes, comme on dit: au bout de 23 secondes, Sigthorsson avait ouvert la marque contre Bordeaux (les Girondins arrachant finalement le 2-2). L'Islandais n'est pas le buteur le plus rapide de la saison puisque le 31 octobre 2015 Briand avait lancé dès la 19e seconde un beau derby breton entre Guingamp et Lorient (2-2). Pour rappel, ces deux hommes sont encore loin du record historique en la matière, celui du Caennais Michel Rio, buteur après 8 secondes de jeu en 1992. Le gardien bordelais Carrasso a lui quitté le terrain en larmes, blessé à un genou autour de la 70e minute. La 22e journée s'achève dimanche par un choc "olympique" attendu entre Lyon et Marseille (21h00). Résultats de la 22e journée de la Ligue 1: vendredi Rennes - Gazélec-Ajaccio 1 - 0 samedi Paris SG - Angers 5 - 1 Montpellier - Caen 1 - 2 Lille - Troyes 1 - 3 Nantes - Bordeaux 2 - 2 Guingamp - Bastia 1 - 0 Nice - Lorient 2 - 1 dimanche (14h00) Monaco - Toulouse (17h00) Reims - Saint-Etienne (21h00) Lyon - Marseille

