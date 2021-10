Davos (Suisse) (AFP). Macron: le projet de réforme du temps de travail signe la fin de facto des 35 heures

"Si vous pouvez négocier des accords majoritaires au niveau de l'entreprise pour n'avoir presque aucune surcompensation, cela veut dire que vous pouvez créer plus de flexibilité", a déclaré M. Macron à des journalistes de la presse étrangère et de plusieurs radios françaises, en marge du Forum économique mondial organisé dans cette ville suisse. Cela marque-t-il la fin des 35 heures? "De facto, mais à travers des accords majoritaires, ce qui a toujours été la position que j'ai défendue", a répondu le ministre de l'Economie. "Aujourd'hui, la situation est que l'on travaille 35 heures par semaine, et qu'au-delà vous devez verser 25% en plus pour chaque heure" supplémentaire, a-t-il rappelé. "Vous pouvez négocier jusqu'à 10% au niveau de l'entreprise, mais on doit pouvoir aller plus loin", a-t-il ajouté. Lundi, M. Hollande avait déclaré que la future réforme du Code du travail allait permettre aux entreprises de "fixer le taux de majoration et le nombre des heures supplémentaires, ou moduler le temps de travail au-delà même de l'année".

