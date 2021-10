Paris (AFP). Hollande au PCF: l'état d'urgence va être prolongé de trois mois

"Le président nous a confirmé que plusieurs textes seraient présentés le 3 février en Conseil des ministres, dont la prolongation pour trois mois de l'état d'urgence", a déclaré le secrétaire national du PCF, Pierre Laurent. L?Élysée n'a pas confirmé à ce stade cette future prolongation. "François Hollande ne nous a rassurés que sur un seul point, c'est que l'idée que l'état d'urgence serait prolongé tant que dure la menace de Daech n'est pas fondée", a ironisé le responsable politique, en référence à l'émoi suscité par un entretien du Premier ministre Manuel Valls à la BBC dans la matinée. M. Laurent a souligné que "ça fera plus de six mois d'état d'urgence", alors que le texte qui doit l'intégrer dans la Constitution "prévoit un maximum de quatre mois". Annoncé dès le soir des attentats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis, l'état d'urgence avait été prolongé à une écrasante majorité pour trois mois le 26 novembre par le Parlement.

