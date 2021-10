Malherbe - Proment : "Pas un miracle, juste une grosse envie"

L'été dernier, de nombreux supporters du Stade Malherbe pleuraient le départ de Grégory Proment, lui qui avait décidé d'aller tenter l'aventure en Turquie. Six mois plus tard, l'ancien Messin revenait en Basse-Normandie pour apporter son expérience à un groupe qui en avait bien besoin. Même s'il a peu joué (7 matchs) à cause notamment de blessures à répétition, il a largement contribué à "remobiliser" le groupe après la trêve. Sa première titularisation à Brest (victoire 3-1) s'est vite transformée en un symbole.

Avec ce maintien acquis, Grégory Proment est automatiquement prolongé d'un an. Il devrait donc être de la partie la saison prochaine.