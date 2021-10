Salon Mode et Mariage à Granville - Les 23 et 24 janvier

L'association Mode et Mariage du Pays Granvillais a mis tout en oeuvre afin que vous puissiez rencontrer les prestataires essentiels à la préparation de votre mariage.



Céline Chancerel, des magasins Taffetas, et membre de l'association répond à nos questions :







Céline Chancerel - Salon Mode et Mariage Impossible de lire le son.

3 défilés de modes à ne pas manquer chaque jour. Entrée 2€, à la salle de Hérel sur le Boulevard des Amiraux.

Un tombola vous permettra de remporter de nombreux cadeaux tout au long du week-end.

Jouez avec Tendance Ouest par SMS en envoyant le mot clef : TO au 7 11 12 (0.50€/SMS) et tentez de gagner 500€ de bon d'achat à valoir dans vos magasins Taffetas de Granville et de Vire.