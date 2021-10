Paris (AFP). Six nations: Novès convoque ce mardi ses élus

Déjà rodé à l'exercice de la liste, après avoir réuni ses troupes les 4 et 11 janvier pour deux journées de prise de contact, Novès ne chamboulera rien car, selon ses mots, "on ne peut pas faire n'importe quoi quand on a ce genre de mission". De ce fait, lors de sa conférence de presse donné au siège d'un partenaire du XV de France, il devrait reconduire l'immense majorité des joueurs venus découvrir le nouvel encadrement à Marcoussis (Essonne), autour du capitaine fraîchement nommé, le talonneur Guilhem Guirado. Parmi ces "élus" - comme les qualifie Novès en insistant sur la lourde charge dont ils sont investis - figureront quelques promesses confirmées de l'ère précédente, à l'image des piliers Eddy Ben Arous et Rabah Slimani, des deuxième ligne Yoann Maestri et Alexandre Flanquart ou encore des centres Alexandre Dumoulin et Gaël Fickou. Certains feront leur retour en Bleu (Trinh-Duc, Machenaud, Fall, Bonneval, Plisson, Lauret, Médard...) après avoir manqué une Coupe du monde de toutes façons ratée et marquée par la déroute en quarts de finale face aux All Blacks (62-13). Mais on s'attachera bien évidemment au sang frais que Novès injectera lors du premier stage de préparation (25-27 janvier) en vue du 6 février et ce France - Italie qui inaugurera son mandat. Le demi de mêlée Sébastien Bézy, le 2e ligne Paul Jedrasiak, le 3e ligne Yacouba Camara, le pilier Jefferson Poirot, le talonneur Camille Chat ou encore le centre Jonathan Danty sont ainsi fortement pressentis pour connaître cet hiver leurs premiers émois internationaux. - Vakatawa à disposition - A l'aile, un secteur où Novès ne dispose pas d'une foule d'options, Virimi Vakatawa pourrait aussi avoir une carte à jouer. Vedette de l'équipe de France à VII, après avoir été formé à XV au Racing-Métro, Vakatawa (23 ans) a participé aux deux journées de stage au début de l'année. Son explosivité, sa capacité à jouer debout dans les défenses et à casser les plaquages séduisent, mais se pose la question de son adaptation à XV, notamment dans le secteur défensif. Vakatawa étant en contrat avec la Fédération (FFR), et l'encadrement du VII étant tout à fait prêt à laisser sa pépite d'origine fidjienne tenter sa chance à XV pour le Tournoi, Novès en disposerait à sa guise pour l'évaluer. Avec seulement deux ouvreurs de métier dans sa liste (Plisson, Trinh-Duc) et en fonction de la convalescence du Montpelliérain, qui n'a pas encore repris la compétition après une fracture du tibia, Novès pourrait aussi appeler un N.10 en couverture. Selon le bihebdomadaire Midi Olympique, son ancien protégé au Stade Toulousain Jean-Marc Doussain (24 ans, 10 sél), absent en Bleu depuis mars 2014, tiendrait la corde. Le groupe France se réunira ensuite le 25 janvier pour trois jours de stage au Centre national du rugby de Marcoussis. Les joueurs réintègreront ensuite leurs clubs pour la 14e journée de Top 14 (29-31 janvier) avant de repartir pour l'Essonne et se plonger tout à fait dans la préparation du France - Italie. Le groupe probable: Avants (16): Eddy Ben Arous (Racing 92), Jefferson Poirot (Bordeaux-Bègle), Uini Atonio (La Rochelle), Rabah Slimani (Stade Français), Guilhem Guirado (Toulon, cap.), Benjamin Kayser (Clermont), Camille Chat (Racing 92), Yoann Maestri (Toulon), Alexandre Flanquart (Stade Français), Sébastien Vahaamahina (Clermont), Paul Jedrasiak (Clermont), Yacouba Camara (Toulouse), Damien Chouly (Clermont), Wenceslas Lauret (Racing 92), Louis Picamoles (Toulouse), Bernard Le Roux (Racing 92). Arrières (15): Sébastien Bézy (Toulouse), Morgan Parra (Clermont), Maxime Machenaud (Racing 92), Jules Plisson (Stade Français), François Trinh-Duc (Montpellier), Jean-Marc Doussain (Toulouse), Jonathan Danty (Stade Français), Alexandre Dumoulin (Racing 92), Wesley Fofana (Clermont), Rémi Lamerat (Castres), Benjamin Fall (Montpellier), Virimi Vakatawa (FFR), Maxime Médard (Toulouse), Hugo Bonneval (Stade Français), Scott Spedding (Clermont)

