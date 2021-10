Plan d'urgence pour l'emploi de François Hollande : le MEDEF de la Manche n'est pas convaincu

Le chef de l’État a dévoilé ce lundi matin, les différentes mesures de son plan d'urgence pour l'emploi autour de 3 axes.

L'apprentissage, la formation des chômeurs, un coup de pouce financier pour inciter les PME à embaucher et la pérennisation du Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE).

Une série de mesures pour un budget global d'un peu plus de 2 milliards d'Euros.

Un plan qui n'a pas convaincu, le président du Medef dans la Manche, Gildard Beuve.

Medef 50 Impossible de lire le son.

Le chef de l’État a annoncé aussi plus de liberté aux régions, qui ont la compétence pour la formation et l'apprentissage. Le gouvernement est prêt à faciliter toutes les expérimentations possibles, et même à modifier la loi si c'est nécessaire pour étendre les compétences de ces collectivités", a également déclaré le président de la République.