Washington (AFP). Washington recherche trois Américains enlevés en Irak

Un colonel de la police irakienne a confirmé, sous couvert d'anonymat, que trois Américains et leur traducteur irakien avaient été enlevés dans le sud de Bagdad et que les forces irakiennes ont lancé une opération pour les retrouver. Les ravisseurs seraient des miliciens, ils étaient habillés en uniforme militaire, a-t-il précisé. Au sujet des Américains, il a ajouté: "Nous ne savons pas ce qu'ils faisaient" comme métier. Le porte-parole de la diplomatie américaine John Kirby avait indiqué plus tôt dans un bref courriel que "des Américains avaient disparu" en Irak, mais sans préciser leur nombre ni le lieu de leur disparition. Il n'a pas dit non plus s'il s'agissait de militaires ou de civils contractuels travaillant pour l'immense ambassade américaine à Bagdad. "Nous travaillons en pleine coopération avec les autorités irakiennes pour localiser et retrouver ces individus", a ajouté le responsable américain. Il a réaffirmé ce que Washington martèle à chaque fois que ses ressortissants sont victimes ou en danger partout dans le monde: "La sécurité et la sûreté des citoyens américains sont notre plus haute priorité". Les Etats-Unis s'étaient retirés militairement d'Irak en décembre 2011 mais ont dû s'y impliquer de nouveau, à raison de quelques milliers de militaires non combattants, depuis l'été 2014 pour appuyer les frappes aériennes de la coalition internationale contre le groupe Etat islamique.

