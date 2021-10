Paris (AFP). Ligue 1: le PSG s'en sort péniblement contre Toulouse

Le Paris SG, sans fluidité offensive et sévèrement bousculé en première période par le duo Martin Braithwaite - Wissam Ben Yedder, s'en est remis à un coup de pied arrêté, un corner de Lucas, dévié par David Luiz pour Zlatan Ibrahimovic (73e) pour se libérer. Cette 16e réalisation de la saison pour le Suédois (également passeur décisif à 6 reprises) permet au PSG de compter rien moins que 23 points d'avance sur son dauphin, Angers, défait vendredi à Nice (2-1). Quant aux Toulousains, ils sont avant-derniers de Ligue 1 avec 20 points, mais, sur la lancée de leur qualification en demi-finale de Coupe de la Ligue grâce à leur victoire contre Marseille (2-1 a.p.), ils peuvent se satisfaire d'avoir fait douter l'ogre parisien une bonne heure. Car lors des 45 premières minutes, les occasions les plus franches furent des contres toulousains, une tête de Ben Yedder bien captée par Kevin Trapp (32e) puis une transversale touchée par le même à la suite d'un beau numéro face au défenseur David Luiz (36e). Toutefois Toulouse, qui ne comptait que 25% de possession de balle en première période selon le site de statistiques Who Scored, a logiquement baissé de rythme en seconde mi-temps et permis au Paris SG de s'imposer, malgré un faible nombre d'occasions. Les Parisiens enquillent donc une 9e victoire consécutive, toutes compétitions confondues, avant de retrouver... Toulouse mardi en Coupe de France. Seul bémol: les sorties prématurées de Javier Pastore (18e) à la suite d'un coup au mollet puis de Marquinhos, visiblement pour un souci d'ordre musculaire (60e). Les deux autres formations relégables, Troyes et Guingamp, jouent samedi soir, respectivement contre Rennes et Nantes, pour tenter, pour les premiers, de s'offrir enfin une victoire en championnat et, pour les seconds, de s'extraire de la zone de relégation. Résultats de la 21e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Nice - Angers 2 - 1 samedi Toulouse - Paris SG 0 - 1 (20h00) Troyes - Rennes Bordeaux - Lille Gazélec-Ajaccio - Reims Bastia - Montpellier Guingamp - Nantes dimanche (14h00) Lorient - Monaco (17h00) Caen - Marseille (21h00) Saint-Etienne - Lyon

