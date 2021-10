Strasbourg (AFP). Célébrités: Geneviève de Fontenay participe à sa dernière élection de Miss

La "dame au chapeau" doit participer pour la dernière fois à la finale de Miss Prestige national 2016, concours dissident des Miss France qu'elle soutient, qui se tient cette année à Soulzmatt, au nord de Strasbourg. L'ex-patronne des Miss France avait annoncé sa décision de "tourner la page" des Miss, dans un entretien publié vendredi dans France Dimanche. "La page des Miss est bel et bien tournée pour moi (?) Je crois que je ne me sens plus trop dans l?air du temps. Ou plutôt je ne me sens plus trop en accord avec ce qui me semble marcher aujourd?hui", avait-elle confié. Geneviève de Fontenay devrait prendre la parole dès l'ouverture de la soirée samedi soir, sur la scène d'un cabaret où se tient le concours de Miss Prestige national, a-t-on appris auprès des organisateurs. Vingt-neuf prétendantes sont en compétition pour le titre et viendront défendre les couleurs de leurs régions. L'élection sera retransmise en direct dès 20H45 sur une quinzaine de chaînes régionales, diffusées notamment sur le câble et internet. Le concours, qui s'était tenu l'année dernière à Kirrwiller (Bas-Rhin), en présence de Geneviève de Fontenay, avait été remporté par une étudiante nordiste, Margaux Deroy. Le titre Miss Prestige national a été créé en 2010 par des comités restés fidèles à Geneviève de Fontenay après un conflit entre celle-ci et la société de production Endemol à laquelle elle avait cédé l?élection de Miss France huit ans plus tôt. En novembre 2013, Endemol et Geneviève de Fontenay avaient finalement enterré la hache de guerre en signant un pacte de non-agression, en échange de l'abandon de procédures judiciaires qui les opposaient, notamment pour concurrence déloyale.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire