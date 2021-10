Le quartier de semi-liberté de Caen fait peau neuve

Ce n’est pas une unité carcérale comme les autres. Ici, les détenus ont le droit d’entrer et de sortir. Bienvenue dans le tout nouveau quartier de semi-liberté de Caen, flanqué le long d’un mur du centre de détention. "C’est une des différences avec l’ancien, il se trouve en dehors des murs de la prison. Psychologiquement pour les détenus et le personnel, ce n’est pas anodin", lâche un surveillant.

Le bâtiment n’en est pas moins replié sur lui-même : large mur en pierre et grille noire imposante en guise de clôture. À l’entrée, les détenus sont obligés de laisser argent, portable, médicaments, couteau et autres objets habituellement interdits en prison dans un petit casier, avant de passer sous un portique de détection d’objets métalliques et d’être fouillés dans une salle spécialement aménagée.



"Un sas de libération"

Ces hommes sont accueillis par une équipe de douze personnes, dont neuf surveillants. Ouvert depuis le 18 avril, le QSL, comme il est appelé dans le milieu, peut accueillir jusqu’à 50 détenus. "Toutes les personnes placées ici ont en commun d’avoir obtenu d’un juge le droit de sortir, pour des durées qui varient selon les cas, le plus souvent pour pouvoir aller travailler ou chercher un emploi", explique Marlène Guillaume, la responsable. La plupart des 16 hommes actuellement détenus purgent des peines courtes. "Mais le QSL, c’est aussi un sas de libération pour les longues peines", précise-t-elle.

Dans les cellules, le confort est optimal, comparé à celui du centre de détention avec pour seul mobilier, un lit, une petite armoire, une télévision, une table, des chaises et un tableau de liège au mur pour accrocher quelques photos. "Mieux que ce que peuvent connaîre certains étudiants", ose même un employé. Les grilles aux fenêtres, qui donnent toutes sur une cour intérieure réservée à la promenade, rappellent cependant à chacun, qu’ils sont encore en prison.

> Audio : nous avons demandé à Karine Vernière, directrice du Centre pénitentiaire de Caen, auquel le quartier de semi liberté est rattaché, quel type de détenu est envoyé dans ce type d'établissement. Sa réponse ci-dessus.