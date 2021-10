Top 10 des morceaux qui motivent les français à courir

« Run The World » de Beyoncé serait la source de motivation ultime pour les coureurs selon une étude menée par la plateforme de streaming musicale Spotify.

Apparemment, la chanson féministe de la femme de Jay Z incite les runners à courir plus vite et plus longtemps.

Voici donc LA playlist idéale pour le running :

1. Beyoncé – « Run the World (Girls) »

2. Sia – « Chandelier »

3. Mark Ronson – « Uptown Funk »

4. Wiz Khalifa – « See You Again » (feat. Charlie Puth)

5. Beyoncé – « 7/11 »

6. Kelly Clarkson – « Heartbeat Song »

7. Missy Elliott – « Work It »

8. TLC – « No Scrubs »

9. Rihanna – « Bitch Better Have My Money »

10. Calvin Harris – « Feel So Close »