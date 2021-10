La prochaine console portable de Sony serait commercialisée sous l'appellation PS Vita, avance le site Gamespundit.com. Le constructeur aurait choisi le nom définitif de sa future console, présentée en janvier dernier sous le nom The Next Generation Portable (NGP). Le successeur de la PSP se dévoilera plus en détail à partir du 7 juin prochain, à l'occasion du salon de jeux vidéo américain l'E3, organisé pendant trois jours à Los Angeles.