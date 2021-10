Escroquerie au Havre : une femme interpellée

Le 7 avril 2015, une femme de 30 ans dépose plainte pour un vol à la roulotte dans sa rue, qui aurait eu lieu le 6 avril. La jeune femme explique qu'on lui aurait dérobé son autoradio ainsi que son téléphone portable dans sa voiture.

Par le biais de son assurance, elle parvient à acquérir un autre téléphone. L'enquête se poursuit et parvient à déterminer qu'un individu aurait inséré une carte sim dans le téléphone volé. Cet individu est un proche de la victime. Il est convoqué et entendu par la brigade du roulage de la sûreté urbaine du Havre. Il reconnaît que sa concubine de l'époque aurait fait une fausse déclaration de vol et lui aurait donné le téléphone. La jeune femme est elle aussi convoquée le 11 janvier. Elle reconnaît les faits. Les deux téléphones sont placés sous scellés.

La jeune femme a reçu une convocation avec reconnaissance préalable de culpabilité pour le 6 juillet 2016 pour dénonciation mensongère et escroquerie.