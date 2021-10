Santé à Caen : un mois pour donner votre avis

“C’est un moyen qui va nous permettre de connaître les besoins et les préocuppations des Caennais en matière de santé, quartier par quartier, thématique par thématique”, explique Colette Gissot, adjointe au maire, déléguée à la politique en matière d’hygiène et de santé. Cette enquête, Caen va la mener au travers d’un questionnaire diffusé principalement dans le magazine municipal, Caen Mag. Les Caennais accèdent-ils facilement aux soins ? Savent-ils où se renseigner en cas de doute ? Des disparités existent-elles sur le territoire ? Autant de questions qui devraient trouver réponse. “La santé n’est pas une compétence directe de la Ville. Mais notre compétente directe, c’est le bien-être des Caennais. Et nous savons que de plus en plus de gens ont du mal à se soigner”. A l’issue du diagnostic, qui sera complété par des données épidémiologiques et par des entretiens avec des professionnels, Caen cartographiera ses priorités. Colette Gissot, pour sa part, rêve de voir un jour sortir de terre à Caen “un lieu d’écoute active, d’information et d’orientation autour de la santé”.