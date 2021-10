Hockey: les Dragons de Rouen remportent la Continental Cup !

Les dimanches de janvier réussissent bien aux Rouennais ! En effet, après la victoire en coupe de France dimanche 3 janvier, les Jaunes et Noirs ont remis de le couvert pour s'offir une deuxième Continental Cup après celle de 2012, également jouée à domicile, dans une patinoire pleine à craquer et dans une ambiance folle.

Après deux rencontres où les joueurs de Fabrice Lhenry ont joué à se faire peur, les joueurs Rouennais ont été entendus par leur coach qui voulait "faire 60 minutes pleines", ce fut le cas ce soir.

Damien Raux ouvre le bal

Contrairement aux deux premiers matchs, les Normands ne se font pas surprendre dès le début de match et ce sont même eux qui ouvrent le score sur un palet bien récupéré en zone offensive par le virvoltant Dan Koudys qui s'arrache et transmets la rondelle devant le slot du gardien danois à Damien Raux qui lui glisse la rondelle entre les jambières peu avant la moitié du premier tiers temps. Moins d'une minute plus tard, c'est Jason Krog qui récupère un rebond sur un tir du défenseur fraîchement arrivé sur les bords de Seine, Mark Matheson, pour le deuxième but. A la fin du premier tiers, les Rouennais mènent 2-0.

Après cinq minutes dans le second tiers, c'est l'homme élu meilleur attaquant du tournoi, Marc-André Thinel, qui offre le troisième but à ses coéquipiers sur un powerplay rondement mené. Loïc Lampérier pense même donner quatre buts d'avance aux siens mais son but est refusé car marqué du patin volontairement (3-0).

A 3 contre 6, les Dragons tiennent

Dans le troisième tiers, les Rouennais dominent leur sujet et au contraire des deux premiers matchs, semblent ne pas perdre le fil de leur jeu et contiennent admirablement les attaquants danois.

A l'aube du money-time, Loic Lampérier prend une méconduite de match pour une charge à la tête et les joueurs de Herning vont alors évoluer pendant cinq minutes en supérorité numérique. Les choses ne s'arrangent pas quelques secondes plus tard car les Jaunes et Noirs prennent une nouvelle penalité qui va les obliger à évoluer à trois. Le coach danois en profitent pour faire sortir leur gardien pour évoluer à 6 contre 3. Les Danois inscrivent un but mais non accordé après concertation entre les arbitres car la cage avait été déplacée auparavant.

Les Normands tiennent bon et finiront pas inscrire un dernier but en cage vide une minute avant la fin du match par Patrick Coulombe, élu meilleur défenseur du tournoi.

Fabrice Lhenry: " J'ai la chance d'avoir un groupe extraordinaire qui travaille chaque jour sérieusement avec beaucoup d'ambiance et de plaisir. En 2012, on a été un peu plus surpris, le scénario n'était pas le même. Ce soir, la fin était difficile à vivre avec le 3 contre 6. Les joueurs se sont battus jusqu'au bout et se sont sacrifiés pour les autres. Hier soir j'étais deçu de la façon dont on avait gagné mais j'étais content quand meme et j'avais dit qu'il faudrait la manière aujourd'hui, c'etait le cas. Avec la victoire devant notre public c'est merveilleux. On avait travaillé à la video pour corriger les erreurs des deux premiers matchs et quand on joue comme ce soir on est difficile à battre. Quand on est encouragé comme ça, quand on voit les sourires, les matchs de l'après-midi où il y avait beaucoup de monde, ça m'a fait plaisir. Il ne va pas falloir s'endormir sur ces deux victoires en une semaine. Demain c'est repos mais mercredi le championnat reprend avec Epinal, le leader. On est une équipe qui est meilleure dans les matchs importants. La première moitié de saison est réussie mais le Graal c'est le championnat donc le titre de champion de France. On va commencer la saison plus tôt l'année prochaine. C'est bien d'amener la CHL pour montrer un autre niveau de hockey à nos supporters avec des grandes nations qui viendront à l'Ile lacroix."

Damien Raux: " Mon but a permis de lancer le match. C'est bien ça fait plaisir, on a super équipe avec une belle ambiance."

Nicolas Arrossamena: " Défensivement, on a été très solide et offensivement, on est capable de marquer des buts. C'est un de nos matchs référence comme contre l'équipe AHL en début de saison. Quand on joue comme ça, on est capable de faire de belles choses. On se devait de tenir pour Dany. On a tous tenu notre rôle et on va fêter ça et se remettre au boulot dès mardi pour le match de mercredi."

François-Pierre Guenette: " C'est ma deuxième Continental Cup, la première c'etait in-extremis. Celle-là, le feeling était bon, l'ambiance était vraiment superbe. Ce sont deux moments dont je vais me souvenir toute ma vie. On rigolait avec les deux nouveaux (Mark Matheson et Joel Perrault arrivés pendant les vacances de Noêl) savoir si on remportait des trophées tous les dimanches ! (rire)."

Marc-André Thinel: " On est heureux. C'etait beaucoup de pression mais au final on gagne. On avait fait vraiment deux matchs moyens et aujourd'hui on a vraiment élevé notre niveau de jeu. Je suis toujours très impliqué lors de ces tournois là et sur mon bloc Loïcc et François-Pierre font vraiment un boulot super pour moi. Cela me facilite la tâche pour obtenir des récompenses individuelles mais c'est un trophée qu'on mérite à trois. On va fêter ça ce soir un peu et il nous reste un bon moment avant de penser à la Coupe de la ligue et à la Magnus."

Sacha Treille: " C'est exceptionnel de remporter deux trophées en une semaine. On est fier. On espère en avoir d'autres. On s'est servi de nos erreurs. On va essayer d'aller chercher les autres rendez-vous. On va être attendu maintenant mais on va tout faire pour."

Dany Sabourin: " C'était un de nos objectifs, je suis très content que ça soit devant nos partisans en plus. C'est plaisaint de pas donner de buts c'est un gros travail d'équipe, pas du seul gardien, c'est encourageant."

Olivier Labelle: " Je suis venu ici pour jouer des matchs et surtout gagner des matchs donc je suis content d'étre ici. Le public est le plus beau public que j'ai connu dans ma carrière. C'est toujours plein à craquer. Venir à Rouen c'était vraiment ideal. On va célébrer aujourd'hui mais mardi on retourne au boulot !"