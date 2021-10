Toulon (AFP). Rugby: Toulon-Bath, première des trois finales en Coupe d'Europe

Il y a trois temps mais ce ne sera pas une valse. Et le RCT l'aborde sans son meilleur danseur, Matt Giteau, et après deux sorties décevantes face à Toulouse et Pau. Pour accéder aux quarts de finale et défendre sa triple couronne, Toulon devra gagner ses trois matchs européens: contre Bath d'abord dimanche, avant d'accueillir les Wasps londoniens la semaine prochaine, puis d'aller retrouver la ville d'eau anglaise dans son antre. Un programme titanesque donc, pour lequel les joueurs au muguet devront se passer de leur maître à jouer, le demi d'ouverture australien Giteau, touché aux adducteurs. Mais le RCT "craint degun" (n'a peur de personne), fidèle au célèbre dicton toulonnais. "C'est le lot de toutes les équipes d'avoir des blessés sur une saison, relativise le manager Bernard Laporte. Même si là ça touche des joueurs phares. Mais on ne va pas se plaindre. On a encore les cartes en mains pour espérer se qualifier. Tous les matchs sont éliminatoires désormais. On doit jouer Bath et les Wasps à fond. Si on prend les points, on ira jouer la qualification à Bath". Si Giteau est absent, Laporte peut compter sur les retours de deux autres pions essentiels à son équipe. Duane Vermeulen tout d'abord: le troisième ligne sud-africain était sorti sur civière après "un coup du lapin" lors du match face à Toulouse. Mais plus de peur que de mal: il peut à nouveau tenir sa place. - Juan Smith pour remettre de l'ordre - En délicatesse avec un pied, Juan Smith est également apte pour Bath. Nommé capitaine (avec Jocelino Suta) en début de saison, le Springbok devra remettre de l'ordre dans la maison Rouge et Noire, chahutée ces dernières semaines à Toulouse (défaite 31-8) ou face à Pau (petite victoire 21-17). "On a du mal à enchaîner les temps de jeu. On doit mieux sécuriser nos ballons, reconnaît Smith, surtout que derrière nous avons une belle ligne de trois quarts. Mais on a bien travaillé pour régler les détails". Les plans de jeu ont été passés en revue lors de cette semaine studieuse côté varois. Car si la défaite face à Toulouse et le match poussif face à Pau n'ont aucune incidence sur le reste de la saison, ce ne sera pas la même chose dimanche. Alors retour aux fondamentaux. "On ne doit pas s'exposer sans arrêt, expose Laporte. Dans notre camp, notamment, on va axer plus vers quelque chose que l'on maîtrise mieux, le maul. On va appuyer sur nos forces. On a secoué le Leinster dans ce secteur de jeu." Du basique pour chasser les doutes et remettre la machine sur les rails. Et puis Toulon n'est jamais aussi bon qu'au pied du mur, il l'a rappelé à Clermont et lors de la double confrontation face au Leinster. Mayol le sait. Les XV de départ Toulon: O'Connor - Tuisova, Bastareaud, Nonu, Habana - (o) Cooper, (m) Escande - Fernandez Lobbe (cap), Vermeulen, Smith - Mikautadze, Suta - Chilachava, Guirado, Fresia Bath: Watson - Rokoduguni, Joseph, Eastmond, Banahan - (o) Ford, (m) Cook - Louw, Houston, Garvey - Day, Hooper (cap) - Wilson, Webber, Auterac Remplaçants Toulon: Etrillard, Chiocci, Stevens, Armitage, Michalak, Mermoz, Tillous-Borde, Lassalle Bath: Batty, Lahiff, Thomas, Ewels, Denton, Evans, Priestland, Homer Arbitre: George Clancy (IRL)

