Mexico (AFP). Mexique: après six mois de fuite, le baron de la drogue El Chapo tombe à nouveau

"Mission accomplie : nous l'avons eu. Je veux informer les Mexicains que Joaquin Guzman Loera a été arrêté", a écrit M. Pena Nieto sur son compte Twitter. Un porte-parole du président a confirmé l?authenticité de ce tweet à l'AFP. Les autorités n'ont pas dans l'immédiat fourni plus de détails sur l'opération ayant permis sa capture, six mois après l'évasion du baron de la drogue le plus recherché du monde qui avait constitué un sérieux camouflet pour le président Pena Nieto. La présidence devait donner une conférence de presse plus tard dans la journée. L'Agence américaine antidrogue (DEA) s'est dite "extrêmement satisfaite" de cette arrestation et a adressé ses félicitations aux autorités mexicaines. La Marine mexicaine avait récemment conduit plusieurs opérations dans les Etats de Sinaloa et Durango (nord-ouest) pour tenter de capturer le fugitif de 58 ans après son évasion, le 11 juillet dernier. - Accrochage dans le Sinaloa - L'annonce de son arrestation intervient peu après que la Marine eut informé avoir tué cinq suspects lors d'une fusillade vendredi dans la ville de Los Mochis, dans l'Etat de Sinaloa qui est le fief de "El Chapo". La Marine n'a toutefois pas indiqué si cet accrochage était lié à la traque du narcotrafiquant. Six personnes ont été détenues après la fusillade, survenue après que la Marine eut repéré la présence d'hommes armés dans une maison, selon un communiqué des autorités. Joaquin "El Chapo" Guzman, 58 ans, s'était évadé de la prison de haute sécurité d'Altiplano, près de Mexico en empruntant un tunnel de 1,5 kilomètre sur une moto fixée sur des rails et qui débouchait sur une maison en construction. Une récompense de 3,8 millions de dollars avait été offerte pour toute information permettant sa capture. Le baron mexicain de la drogue avait été blessé à la jambe et au visage lors d'une opération des autorités mexicaines qui avait essayé de le capturer en octobre dans l'Etat de Sinaloa, selon les autorités. "El Chapo" avait réussi à prendre la fuite. Passant pour le trafiquant de drogue le plus recherché du monde, Joaquin "El Chapo" Guzman, avait été un simple paysan qui cultivait de la marijuana avant de devenir l'un des hommes les plus riches de la planète. Arrêté au Guatemala en 1993, il avait été envoyé à la prison mexicaine de haute sécurité de Puente Grande, dans l'Etat de Jalisco (ouest), d'où il s'était évadé de manière rocambolesque, caché dans un panier de linge sale en 2001. Il avait alors repris la tête du cartel de Sinaloa, en faisant, en quelques années, l'organisation criminelle la plus puissante du Mexique et n'hésitait pas à éliminer ses rivaux. Guzman avait été arrêté en février 2014 à Mazatlan, après 13 ans de cavale. Son évasion en juillet dernier avait constitué un sérieux camouflet pour le président Enrique Peña Nieto, qui avait obtenu des succès notables dans la lutte contre les cartels de la drogue au début de son mandat.

