Téhéran (AFP). L'Iran interdit les produits saoudiens et accuse Ryad d'avoir attaqué son ambassade au Yémen

"Le conseil des ministres a interdit l'entrée de tous les produits saoudiens ou depuis l'Arabie saoudite", a rapporté jeudi le site du gouvernement et les médias, selon lesquels l'interdiction du petit pèlerinage de La Mecque (omra) est "maintenu jusqu'à nouvel ordre". Par ailleurs, l'Iran a rendu Ryad responsable d'une attaque de son ambassade au Yémen. "Cette action délibérée de l'Arabie saoudite est une violation de toutes les conventions internationales pour protéger les missions diplomatiques (...) et le gouvernement saoudien est responsable des dégâts causés et de la situation des membres du personnel qui ont été blessés", a accusé le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Hossein Jaber Ansari, cité par la télévision d?État. "La République islamique d'Iran se réserve le droit de défendre ses droits dans cette affaire", a ajouté le porte-parole. L'Arabie saoudite a rompu dimanche ses relations avec l'Iran à la suite de l'attaque de ses missions diplomatiques samedi à Téhéran et à Machhad par des manifestants en colère qui protestaient contre l'exécution du dignitaire religieux chiite saoudien, cheikh Nimr al-Baqer al-Nimr. Celle-ci a provoqué des manifestations dans plusieurs pays de la région au sein des communautés chiites. En ce qui concerne le pèlerinage à la Mecque, quelque 60.000 Iraniens se sont rendus en Arabie saoudite en 2015 pour le grand pèlerinage, mais l'Iran a suspendu en avril dernier le petit hajj à la suite de l'agression de deux jeunes pèlerins iraniens par des policiers saoudiens à l'aéroport de Jeddah. Dans le passé, quelque 500.000 Iraniens faisaient le petit pèlerinage de La Mecque, avec un record de 850.000 pèlerins établi entre mars 2013 et mars 2014.

