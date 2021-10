A 29 ans, Louis Cabouret ordonné diacre à Caen

Quel est votre parcours ?

« J'ai un bac scientifique. Après deux ans de médecine à Caen, j'ai étudié la biologie pendant trois ans en Vendée avant d'entamer ma préparation au séminaire pendant un an. J'y achève actuellement ma cinquième année de formation ».

Comment avez-vous décidé d'entrer au séminaire ?

« Je me suis toujours interrogé sur le sens de la vie. En me posant cette question essentielle, au fur et à mesure de mes études, j'ai reçu plusieurs indices qui m'indiquaient que la vraie voie, c'était Jésus-Christ. Cette parole de l’Évangile de Jean m'accompagne d'ailleurs beaucoup : “Je suis le chemin, la vérité, la vie.” (14-6) »

Prête diocésain pour vous c'est une évidence ?

« Ce qui m'importe, c'est de faire la volonté de Dieu. Jusqu'à ce que je sois ordonné diacre, je me tenais prêt à être appelé ailleurs, dans une communauté par exemple. C'est là toute l'importance du discernement. »

Pourquoi terminer votre formation par un an à Madrid ?

« Cela se développe de plus en plus d'envoyer un séminariste à l'étranger. Je suis revenu pour mon ordination diaconale et je repars dimanche prochain. Cette expérience en Espagne m'apporte de l'espérance car elle me permet de sortir d'un cadre, de voir une autre partie du monde et donc de l’Église. En Espagne, la catéchèse, même dans son expression la plus simple, m'apporte aussi beaucoup de joie. »

Qu'est-ce que représente pour vous votre ordination ?

« Si Dieu le veut, je vais être ordonné prêtre. Cette ordination, c'est un peu comme la marche d'un escalier. Pour passer à la suivante, s'il n'y a pas celle du dessous, l'escalier s'écroule. Plus qu'une étape, mon ordination est pour moi un fondement. »