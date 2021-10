Un an après, la profession de dessinateur de presse n'a guère changé, et conserve un avenir précaire, comme le constate Sarah Fouquet, dessinatrice, et qui enseigne notamment le dessin de presse à l'école des arts et médias (Ésam), à Caen :

Un an après l'attaque de Charlie Hebdo, le dessin de presse poursuit sa vie

Si le métier en lui-même n'a que peu changé, il a en tout cas été largement découvert par le grand public. Ces événements ont aussi poussé les étudiants à se poser davantage de questions sur la pratique du dessin de presse :