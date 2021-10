Les projets pour 2016 de la Jeune chambre économique de Caen

Mouvement qui regroupe des jeunes de 18 à 40 ans et qui promeut la dynamisation du territoire économique locale par de nombreuses actions, la Jeune chambre économique de Caen fête ses 50 ans en 2016. Le thème retenu pour cette année est celui de la jeunesse et de l’emploi : « nos actions seront en accord avec cette thématique », annonce Antoine Arnould, président de la Jeune chambre économique de Caen. Un thème qui, par ailleurs, entre en résonance avec les principes de la structure : « l’ambition des jeunes chambres économiques a toujours été de former des jeunes citoyens entreprenants et de les former par et pour l’action », rappelle ainsi Antoine Arnould.

« Made in 14 »

Un des projets pour 2016 est celui du « Made in 14 » qui regroupera 14 produits du Calvados créés par 14 entreprises calvadosiennes. « Les entreprises retenues auront pour point commun celui d’être des « jeunes pousses » du Calvados », explique Hassen Khalef, membre de la Jeune chambre. Les entreprises sélectionnées le seront selon « leur originalité et leur côté local, artisanal, » souligne de son côté Yann Siganos, membre de la Jeune chambre, pour qui l’objectif de ce projet est de « mettre en avant le tissu économique local et montrer qu’il y a déjà de nombreuses pépites bien implantées dans le territoire ». « Pour le moment, trois noms sont retenus : Legoupil, Les Vergers de Ducy et Atome Game », avance Guillaume Annee, membre de la Jeune Chambre. Un projet qui se réalisera en deux temps : « la première volonté est de créer un panier-produits accompagné d’un livret qui présentera les entreprises », annonce Marguerite Watrin, membre également de la Jeune chambre. Un forum se tiendra par ailleurs en mars 2016, forum qui réunira ces 14 entreprises pour les faire rencontrer au public.

Parmi les autres projets pour 2016, on remarquera également celui de Parlementreprise, une initiative qui existe déjà au niveau national. Le but est de « mettre en relation le politique et le chef d’entreprise », explique Cédric Challamel, président de la Jeune chambre économique de Rouen. « Cinquante Jeunes chambres économiques y participent sur tout le territoire national, avance Cédric Challamel. Nous allons faire en sorte qu’un député et un élu de la Région passent une journée dans deux entreprises locales dirigées par des jeunes de moins de 30 ans. Une journée sera également décidée à un niveau national où tous les participants de cette action, les députés et élus, les chefs d’entreprises et les membres des Jeunes chambres, seront réunis à l’Assemblée nationale pour un temps d’échange ».

Enfin, une conférence sur « l’art de la pause » est prévue dans l’année avec Ann Delobelle, professeure de philosophie : le thème développé sera l’art de vivre le moment présent et les risques liés au burn-out.

Pour plus d'informations sur les activités de la Jeune chambre économique, rendez-vous sur leur page Facebook JCE Caen ou par mail antoine.arnould001@gmail.com