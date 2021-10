A Caen, la caserne Canada définitivement fermée la nuit

Avant de quitter le Calvados, et ses fonctions de préfet du Calvados, Jean Charbonniaud a acté la fermeture définitive du centre de secours du centre-ville caennais. C'est le président du Service départemental d'incencie et de secours qui l'a annoncé ce mardi 5 janvier, sur fond de conflit social avec les pompiers. Un dénouement qui fait suite à une phase d'expérimentation et plusieurs recours devant le tribunal administratif.

Sur les 3 000 interventions effectuées par an par la caserne Canada, environ 1 200 étaient nocturnes.