37% des français vont moins dépenser pendant les soldes d'hiver

Les soldes font pourtant partie des principales stratégies des Français pour faire des économies, juste derrière les promotions ponctuelles proposées en boutiques tout au long de l'année.

Mais pour 37% des sondés, les dépenses seront moins élevées que d'habitude, en revanche, 8% des français vont revoir leur budget à la hausse.

Ensuite on apprend qu'on va beaucoup plus acheter en ligne, car c'est plus facile et rapide pour comparer les enseignes.

La mode et les accessoires sont au sommet du classement des achats préférés des Français avec un budget moyen de 111 euros, devant les chaussures et les produits de beauté.